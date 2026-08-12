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Spin Time, Giovanna Cavallo: "Condizioni sanitarie peggiorano, accelerare il rientro delle famiglie"

"Il bollettino sanitario parla chiaramente: le condizioni delle persone si stanno aggravando e alcune, in questi giorni, sono state ricoverate in ospedale". Lo afferma Giovanna Cavallo, a margine della conferenza stampa convocata questa mattina al presidio di Spin Time per fare il punto sulla trattativa tra Roma Capitale, la Prefettura e la proprietà dell'immobile in vista di una soluzione per il rientro delle famiglie. Secondo Cavallo, il caldo estremo e la disidratazione rappresentano le principali criticità. "Per evitare che questa situazione degeneri ulteriormente bisogna migliorare le condizioni del presidio, ma soprattutto accelerare i tempi del rientro nel palazzo", sottolinea. La portavoce evidenzia quindi come il dialogo avviato tra il Comune e la proprietà rappresenti "un importante passo avanti". "Attendiamo che queste interlocuzioni vengano formalizzate e consolidate, così da arrivare, come auspicato anche dall'amministrazione capitolina, alla possibilità del rientro delle famiglie nell'edificio". Tra i nodi da sciogliere, Cavallo cita "i due sequestri e le verifiche sulle condizioni interne dello stabile", che, a suo avviso, "consentirebbero comunque il nuovo accesso delle famiglie". Sul futuro dell'immobile, conclude, "la priorità è ripristinare i diritti delle famiglie e consentire il loro rientro. Solo successivamente si potrà discutere del percorso di regolarizzazione e dell'eventuale progetto di rigenerazione dello stabile".