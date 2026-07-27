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Raid russo su Kiev, esplosioni e fiamme investono la capitale ucraina

Nove persone sono state uccise e almeno 30 sono rimaste ferite, fra loro quattro bambini, nell’offensiva notturna russa contro la capitale ucraina. Esplosioni, incendi e crolli hanno interessato sette quartieri, provocando danni a 18 palazzi, una scuola, infrastrutture e alla sede diplomatica della Lituania. I soccorritori hanno estratto e messo in salvo 105 persone, mentre in alcune zone si sono verificati blackout.

Secondo Volodymyr Zelensky, Mosca ha impiegato complessivamente 35 missili, 27 dei quali balistici, e 185 droni, prendendo di mira anche le regioni di Dnipro, Sumy, Kharkiv e Poltava. Il presidente ucraino ha riferito che soltanto un vettore balistico è stato abbattuto e ha chiesto agli alleati nuove forniture di intercettori per i sistemi Patriot, sostenendo che la loro insufficienza esponga maggiormente la popolazione civile.

La Russia afferma invece di avere centrato siti dell’industria militare e centri logistici legati alla produzione e allo stoccaggio di armi, radar e velivoli senza pilota.

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