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Strage di Bologna, applausi a Lepore al corteo dopo le minacce per il caso Fakir

«È importante esserci quest’anno», ha detto il sindaco di Bologna Matteo Lepore dal palco della commemorazione del 2 agosto, davanti a migliaia di persone. Il primo cittadino ha richiamato la sentenza definitiva sulla strage, invitando a leggere le 1.700 pagine che ricostruiscono una parte decisiva della storia italiana.

Lepore ha poi rivolto un abbraccio ideale a Paolo Lambertini, nuovo presidente dell’associazione dei familiari delle vittime, assicurando il sostegno della città nel cammino verso la verità e la giustizia. «Per decenni ci hanno detto che la verità non sarebbe mai stata raggiunta fino in fondo. Oggi possiamo dire che non è più così».

La bomba alla stazione, ha ricordato, fu il più grave atto terroristico della Repubblica e parte di una strategia di violenza politica volta a condizionare la vita democratica del Paese. Accanto al dolore resta l’immagine di una Bologna solidale: autobus trasformati in ambulanze, tassisti, vigili del fuoco e cittadini impegnati tra le macerie. Una risposta popolare e democratica che appartiene all’identità della città.