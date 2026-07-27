Video

Mondo

Pakistan: esplode una miniera di carbone, almeno 34 vittime

È di almeno 32 morti, ma potrebbe salire a 34, il bilancio dell’esplosione avvenuta in una miniera di carbone nel Belucistan, nel sud-ovest del Pakistan. La deflagrazione si è verificata nella zona di Sorange, nei pressi di Quetta, e sarebbe stata provocata da un accumulo di gas metano. Secondo le autorità locali, al momento dell’incidente nella miniera si trovavano 36 lavoratori. Le squadre di soccorso hanno recuperato decine di corpi e stanno proseguendo le operazioni per raggiungere gli ultimi minatori rimasti intrappolati. Le possibilità di trovare superstiti vengono tuttavia considerate molto ridotte. Il bilancio resta ancora incerto: alcune fonti parlano di 32 vittime accertate, mentre l’agenzia locale per la gestione delle catastrofi e altre ricostruzioni riferiscono di almeno 34 morti. Tutte le vittime sarebbero operai impegnati nel sito al momento dell’esplosione. Gli incidenti nelle miniere di carbone sono frequenti in Pakistan, soprattutto in Belucistan, regione ricca di risorse minerarie. Molti impianti operano con sistemi di ventilazione e rilevamento dei gas insufficienti e con misure di sicurezza spesso inadeguate.