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Campi Flegrei, i danni a Pozzuoli dopo le scosse

Giornata di forti disagi per i viaggiatori diretti a Ischia e Procida dopo la chiusura del porto commerciale di Pozzuoli, disposta in seguito al terremoto che ha colpito i Campi Flegrei e provocato lesioni alle banchine. Sin dalle prime ore del mattino, il traffico si è riversato sul porto di Napoli, dove decine di auto e mezzi pesanti hanno causato lunghe code e rallentamenti, soprattutto nell’area di Calata Porta di Massa.

Camion carichi di generi alimentari, biancheria e rifornimenti per le isole hanno cercato un’alternativa alle corse cancellate, mentre molti passeggeri sono stati costretti a cambiare programmi e sostituire i biglietti. Le compagnie hanno trasferito alcune partenze e informato i clienti delle variazioni, ma l’afflusso improvviso ha rallentato le operazioni.

Disagi anche al Molo Beverello e sulle isole, dove molti turisti hanno avuto difficoltà a partire. La situazione è migliorata nel pomeriggio. Dopo gli interventi di riparazione, il porto di Pozzuoli potrà riaprire domani mattina.

Nel video si possono vedere i danni nel resto di Pozzuoli.

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