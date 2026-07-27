Video
Mondo

Russia, bomba esplode davanti ad un locale: 3 morti e 21 feriti

L’attentato al ristorante italiano Balzi Rossi, a Mosca, ha causato cinque morti e 19 feriti. L’ambasciata russa a Roma lo ha attribuito a “terroristi ucraini”, sostenendo che mirasse anche a intimidire gli italiani attivi in Russia; il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha respinto l’accusa come infondata.

La dinamica e l’obiettivo restano incerti: la donna che trasportava l’ordigno, morta nell’esplosione, potrebbe essere stata inconsapevole. Secondo fonti non ufficiali, nel locale si celebrava il compleanno del generale Alexander Chayko, accusato da Kiev per i fatti di Bucha e possibile bersaglio dell’intelligence ucraina.

Intanto una nave militare italiana ha controllato al largo di Pantelleria la petroliera Toa Payoh, sospettata di far parte della “flotta ombra” russa. Proseguono inoltre gli attacchi reciproci: bombardamenti ucraini hanno provocato vittime in varie regioni russe e un drone è caduto vicino alla centrale di Zaporizhzhia; Kiev denuncia morti e feriti per raid russi.

Italia

Italia

Lepore: "Bologna ferita al Pilastro, la città chiede verità e giustizia per la famiglia"

Italia

Piantedosi: "Bologna? Non abbiamo timore di nulla"

Italia

M5s occupano banchi per caso Delmastro, cartelli: “Fuori le chat”

Italia

Bologna, muore dopo essere stato ammanettato dalla polizia

Italia

Conte: “Destra fa sciacallaggio su caso Roggero”

Italia

La Russa: “Spiace per le parole del fratello di Borsellino, ci vuole rispetto per tutti”

Italia

Caso Roggero, Salvini: "Grazia? Nessuna pressione su Mattarella, deciderà liberamente"

Italia

Caso Roggero, Salvini: "Sarei orgoglioso di poterlo candidare"

Italia

Ponte Morandi, Castellucci condannato a 12 anni: la lettura della sentenza

Italia

Salvini: "Attacchi di Trump non devono compromettere i rapporti diplomatici"

Italia

Tajani: "Trump incomprensibile, ma i rapporti con gli Usa sono solidi e andranno avanti"

Italia

Meloni: “Soddisfatta del G7, convergenze non scontate un'ottima notizia”

 
 

Mondo

Mondo

Sui pattini tra le rovine di Gaza: quando lo sport diventa una fuga dalla guerra

Mondo

Precipita un piccolo aereo turistico nel sud del Perù: 13 morti, di cui 7 italiani

Mondo

VIDEOREPORTAGE - I piani immobiliari che fanno infuriare il popolo albanese

Mondo

Raid russo su Kiev, esplosioni e fiamme investono la capitale ucraina

Mondo

Ceuta, più di 37mila migranti tornano in Marocco dopo aver attraversato il confine

Mondo

Pakistan: esplode una miniera di carbone, almeno 34 vittime

Mondo

Marocco: tensione al confine con Ceuta con le forze dell'ordine

Mondo

Marocco, migliaia di persone si radunano vicino al confine con Ceuta

Mondo

Spagna: l'arrivo di centinaia di migranti a Ceuta via mare

Mondo

Massicci attacchi russi in Ucraina: oltre 13 morti e 30 feriti

Mondo

Incendi sull'isola greca di Creta: migliaia di persone evacuate

Mondo

Il raid in Iraq di Stati Uniti e Arabia Saudita contro le milizie filo-iraniane

 
 

Fatti

Fatti

Scontro sulla Terni-Rieti, 6 morti e 27 feriti

Fatti

Tragedia in Perù, il sindaco di Seregno ricorda le vittime italiane

Fatti

Bologna, corteo per ricordare le vittime della strage alla stazione

Fatti

Campi Flegrei, i danni a Pozzuoli dopo le scosse

Fatti

Campi Flegrei, coniugi in auto colpiti da un masso: tragedia sfiorata

Fatti

Strage di Bologna, applausi a Lepore al corteo dopo le minacce per il caso Fakir

Fatti

Campi Flegrei, la rabbia dei residenti a Pozzuoli: "Istituzioni assenti"

Fatti

Spin Time, i residenti dormono in strada: "Preoccupati per casa e lavoro"

Fatti

Sequestrato Spin Time, gli attivisti: "Bambini e anziani per strada tra caldo e disagi"

Fatti

Terremoto ai Campi Flegrei, le immagini della scossa di magnitudo 4.7

Fatti

Parte la festa per i 100 anni del Napoli, lo spettacolo dei fuochi sul lungomare

Fatti

Terremoto a Napoli, la scossa ai Campi Flegrei di magnitudo 4.7

 
 