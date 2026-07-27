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Russia, bomba esplode davanti ad un locale: 3 morti e 21 feriti

L’attentato al ristorante italiano Balzi Rossi, a Mosca, ha causato cinque morti e 19 feriti. L’ambasciata russa a Roma lo ha attribuito a “terroristi ucraini”, sostenendo che mirasse anche a intimidire gli italiani attivi in Russia; il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha respinto l’accusa come infondata.

La dinamica e l’obiettivo restano incerti: la donna che trasportava l’ordigno, morta nell’esplosione, potrebbe essere stata inconsapevole. Secondo fonti non ufficiali, nel locale si celebrava il compleanno del generale Alexander Chayko, accusato da Kiev per i fatti di Bucha e possibile bersaglio dell’intelligence ucraina.

Intanto una nave militare italiana ha controllato al largo di Pantelleria la petroliera Toa Payoh, sospettata di far parte della “flotta ombra” russa. Proseguono inoltre gli attacchi reciproci: bombardamenti ucraini hanno provocato vittime in varie regioni russe e un drone è caduto vicino alla centrale di Zaporizhzhia; Kiev denuncia morti e feriti per raid russi.