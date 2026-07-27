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Roberto Saviano: "Spin Time non è occupazione, è vita che rinasce"

«Spin Time non è un’occupazione, ma una forma di resistenza, è vita che rinasce», ha affermato Roberto Saviano davanti ai residenti di Spin Time, accampati da giorni in via di Santa Croce in Gerusalemme dopo l’incendio che ha reso inagibile lo stabile. Lo scrittore ha detto di conoscere il luogo anche attraverso la rivista Scomodo, la cui redazione ha sede nell’edificio. Saviano ha anche collegato la vicenda al tema degli investimenti criminali nel mattone: «Roma in questo momento è una delle città più esposte all’investimento criminale negli immobili», ha detto, parlando di «migliaia e migliaia di case sfitte, comprate solo per nascondere denaro». Un fenomeno, ha aggiunto, che accomunerebbe la Capitale a Londra, dove «i fondi speculativi comprano gli immobili semplicemente per lavare denaro». Per questo, ha sostenuto, realtà come Spin Time avrebbero avuto anche una funzione di argine, arrivando - a suo dire - a far sì che «qui viene fermato CasaPound e viene tenuto aperto». Duro l’affondo contro il Viminale: «So bene che Piantedosi sta portando avanti una politica anche un po’ furba», ha detto Saviano, accusando il ministro dell’Interno di voler far credere che si tratti di «liberare il Paese da aree di illegalità», quando invece, ha ribadito, «non è questo il caso». Ha definito «aberrante» l’assenza di una soluzione immediata, assicurando: «Qualunque cosa intenderà fare la politica di governo, ci troverà fermi e resistenti».

 

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