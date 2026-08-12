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Sui pattini tra le rovine di Gaza: quando lo sport diventa una fuga dalla guerra

Tra gli edifici distrutti di Khan Yunis, nella Striscia di Gaza, alcuni giovani palestinesi continuano ad allenarsi sui pattini. Le strade danneggiate e gli spazi circondati dalle macerie diventano così piste improvvisate, dove i ragazzi eseguono salti, evoluzioni e acrobazie.

In un territorio segnato dalla guerra, dallo sfollamento e dalla perdita di case e punti di riferimento, il pattinaggio rappresenta molto più di un semplice passatempo. È una parentesi dalle difficoltà quotidiane, un’occasione per incontrarsi e condividere qualche momento di leggerezza. Attraverso lo sport, i giovani cercano di ritrovare una sensazione di libertà e di normalità, nonostante il paesaggio devastato che li circonda.

Le loro immagini raccontano il contrasto tra la distruzione e la volontà di continuare a vivere, giocare e coltivare le proprie passioni. Scivolare sui pattini tra le rovine diventa così un gesto di resistenza quotidiana e un modo per immaginare, almeno per qualche istante, un futuro diverso.