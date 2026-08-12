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Scontro sulla Terni-Rieti, 6 morti e 27 feriti

Sei persone sono morte e 26 sono rimaste ferite, tre in gravi condizioni, in un incidente avvenuto sulla strada statale 79 “Ternana”, nei pressi del Lago di Ventina, a Colli sul Velino, al confine tra Lazio e Umbria. Nello scontro sono rimasti coinvolti un pullman, un camper e tre automobili. La dinamica è ancora in fase di accertamento. Quattro feriti sono stati trasportati in codice rosso con elicotteri del 118 negli ospedali Gemelli di Roma e di Terni; uno di loro è deceduto successivamente.

Gli altri 23, in condizioni meno gravi, sono stati trasferiti negli ospedali di Rieti, Terni e Foligno. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sanitari, forze dell’ordine, squadre Anas e Protezione civile. Per assistere le persone illese è stato allestito un punto di raccolta presso la biglietteria delle Cascate delle Marmore. La statale è stata chiusa in entrambe le direzioni al chilometro 18,650, con deviazioni agli svincoli di Colli sul Velino e Piediluco.