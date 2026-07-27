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Inondazioni in Cile: almeno 2 morti a causa della tempesta

Una nuova ondata di maltempo ha colpito il Cile centro-meridionale, provocando almeno due morti e lasciando migliaia di persone isolate. Le vittime, un comandante dei vigili del fuoco e la sua compagna, sono morte nella regione di Los Ríos dopo che un albero è caduto sulla loro auto a Panguipulli. Il sistema frontale ha provocato esondazioni, frane e interruzioni stradali tra le regioni del Maule e di Los Lagos, con evacuazioni anche nelle aree di Concepción e Angol. Secondo l’ultimo bilancio del Servizio nazionale per la prevenzione e la risposta ai disastri, Senapred, sono oltre 1.100 le persone colpite, più di 6.200 quelle rimaste isolate e 161 gli sfollati accolti nei centri di emergenza. Venticinque abitazioni risultano distrutte, mentre migliaia hanno riportato danni di diversa entità. Decine di migliaia di utenze sono rimaste senza elettricità. Le autorità mantengono attive dieci allerte rosse e nove gialle per il rischio di nuove piene e smottamenti. In numerosi comuni sono state sospese le lezioni, mentre esercito e polizia presidiano le zone evacuate per proteggere le abitazioni. L’emergenza arriva poche settimane dopo il violento temporale di luglio, che aveva causato tredici morti e ingenti danni alle infrastrutture