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Nuovo blackout a Cuba, è buio per le strade dell'Avana

Cuba è ripiombata nel buio per il secondo collasso totale della rete elettrica in meno di 24 ore. Secondo l’Unione elettrica nazionale, durante le operazioni di ripristino le condizioni meteorologiche hanno provocato nuovi guasti, colpendo le unità di generazione appena riattivate. «Continuiamo a lavorare intensamente per ripristinare il sistema il prima possibile», ha comunicato l’ente. È il sesto blackout nazionale dall’inizio dell’anno. In molte zone le interruzioni superano ormai le venti ore al giorno e, a causa del caldo soffocante, alcuni abitanti dell’Avana hanno trascorso la notte sul Malecón, sui balconi o davanti alle proprie case. Domenica la temperatura ha raggiunto i 34 gradi, con una percezione di 41 per l’elevata umidità. La crisi energetica si è aggravata da gennaio, dopo che l’amministrazione Trump ha minacciato dazi contro i Paesi che forniscono petrolio all’isola, già provata da decenni di sanzioni e da infrastrutture deteriorate. Scarseggiano carburante e beni essenziali, i trasporti pubblici sono quasi paralizzati e gli ospedali cercano di ricorrere ai pannelli solari. 

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