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Incendi nello Stato di Washington: oltre 65mila evacuati

Oltre 65 mila persone sono state evacuate nello Stato di Washington, dove tre grandi incendi stanno devastando la contea di Spokane. Le fiamme, ancora fuori controllo, hanno distrutto almeno 700 edifici e bruciato più di 8 mila acri. Non risultano al momento vittime o feriti, mentre restano da chiarire le cause dei roghi. Un uomo di 37 anni, Aaron F. Farinacci, è stato arrestato con l’accusa di aver appiccato l’incendio di Old Trail. È detenuto con una cauzione fissata a un milione di dollari. Le autorità avevano ricevuto quasi 300 segnalazioni di persone scomparse: entro lunedì ne restavano da verificare 14, probabilmente relative a evacuati che non avevano ancora contattato i soccorritori. Sul campo sono già impegnati più di mille vigili del fuoco, destinati a raddoppiare nei prossimi giorni. In tutto lo Stato di Washington diciassette grandi incendi hanno bruciato oltre 260 mila acri. Ancora più grave la situazione in Oregon, dove le fiamme hanno superato i due milioni di acri, segnando la peggiore stagione degli incendi degli ultimi trent’anni.