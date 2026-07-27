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Bologna, corteo per ricordare le vittime della strage alla stazione

Dopo 46 anni, con le sentenze della Cassazione sugli ergastoli a Gilberto Cavallini e Paolo Bellini, si chiude il capitolo giudiziario sulla strage del 2 agosto 1980. Bologna torna però in piazza per chiedere ancora verità e giustizia.

Si tratta della prima commemorazione con Paolo Lambertini alla guida dell’associazione dei familiari delle vittime, dopo Paolo Bolognesi. Il nuovo presidente invita a mantenere la giornata concentrata sulla memoria, anche se il corteo è segnato dalle tensioni seguite alla morte di Abderrahim Fakir al Pilastro.

Il sindaco Matteo Lepore, finito sotto scorta dopo minacce e scontri, aveva chiesto e ha ottenuto una partecipazione numerosa. Il governo è stato rappresentato dal sottosegretario Nicola Molteni.

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