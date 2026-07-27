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Campi Flegrei, coniugi in auto colpiti da un masso: tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata nei Campi Flegrei, dove il cedimento di un costone ha investito un’auto in via Gerolomini. Il conducente è rimasto ferito e intrappolato tra le macerie, ma il tempestivo intervento del figlio ha evitato conseguenze peggiori.

L’uomo è stato ricoverato con tre costole rotte, alcune vertebre fratturate e un versamento polmonare causato dall’inalazione di terriccio, ma non è in pericolo di vita. Sul posto si è recato il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, insieme a esponenti e attivisti di Europa Verde.

I residenti e gli sfollati hanno denunciato di aver segnalato da oltre un anno la pericolosità del costone, senza ricevere interventi adeguati. «È stato un crollo ampiamente annunciato», ha dichiarato Borrelli, chiedendo la messa in sicurezza immediata dell’area.

La parete continua infatti a sgretolarsi e il rischio di nuovi cedimenti resta elevato. Intanto sono stati inviati mezzi per ridurre la polvere e autobotti per le abitazioni rimaste senz’acqua.