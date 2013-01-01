Video

Fatti

Il Domani delle donne, Schlein: "Non ci serve una premier donna se non si batte per tutte le altre"

La segretaria del Pd Elly Schlein al nostro evento a Roma "Il Domani delle donne" parla della condizione femminile in Italia. «Noi abbiamo un Paese in cui le donne ancora, anche a parità di mansioni, hanno degli stipendi che sono più bassi degli uomini..Chi è più colpito dalla precarietà sono le donne. Quando tagli welfare, scuola, i finanziamenti dei servizi per persone con disabilità, accade che il carico di cura si concentra sulle famiglie, e dentro le famiglie, sulle spalle delle donne».

