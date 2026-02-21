Video
Italia

Pistoia, contestazione per l'iniziativa di CasaPound sulla remigrazione

Pomeriggio di tensione in centro a Pistoia, in via degli Orafi, per l'arrivo di Luca Marsella, il leader del movimento "Remigrazione e Riconquista". Marsella è in città per presentare la proposta di legge d'iniziativa popolare per rimpatriare gli immigrati. Ad attenderlo davanti all'ingresso del locale dove era prevista l'iniziativa c'era un presidio con una ventina di manifestanti, che hanno accolto l'esponente politico con cori ostili e striscioni.

Il clima è degenerato rapidamente: tra le grida di "Via i fascisti da Pistoia" e slogan ancora più duri, la contestazione è passata dalle parole ai fatti. Si sono registrati momenti di caos e spintoni che hanno fatto temere il peggio, rendendo necessario l'intervento immediato delle forze dell'ordine. Polizia e carabinieri hanno convinto Marsella a entrare all'interno della sala dove si è regolarmente tenuto l'incontro.

Marsella aveva chiesto alle forze dell'ordine di sgomberare i manifestanti prima di accedere al luogo del convegno, poi però si è fatto convincere a entrare lo stesso. "Siamo qui oggi per presentare una proposta di legge sulla remigrazione - ha spiegato Marsella -, un'iniziativa popolare che rappresenta uno strumento legittimo. È inaccettabile che venga permesso a questa gente di stare a cinque metri dalla nostra conferenza, che è legalmente autorizzata. Nonostante la provocazione, in cui non vogliamo cadere, siamo stanchi: abbiamo già raccolto 100.000 firme, il doppio di quelle necessarie. È inammissibile che chi fomenta l'odio politico permetta che accada tutto ciò".

L'evento ha avuto luogo dopo momenti di tensione iniziale, risolti grazie al tempestivo intervento delle forze dell'ordine che ha permesso lo svolgimento della presentazione senza ulteriori fuori programma. "Noi vogliamo rimpatriare gli immigrati irregolari, rafforzare quindi tutto il sistema legislativo per i rimpatri e inoltre vogliamo anche rimpatriare gli immigrati regolari: non con la deportazione, ma con dei rimpatri volontari incentivati, affinché sia difesa anche l'identità nazionale. Per noi l'immigrazione non è solo un problema di sicurezza, ma anche di identità", ha dichiarato Marsella illustrando la proposta di legge di iniziativa popolare ai cittadini intervenuti a Pistoia, alla Galleria Vittorio Emanuele di via degli Orafi.

Riguardo all'iter e ai tempi dell'iniziativa, Marsella si è mostrato ottimista sul sostegno popolare: "Abbiamo già raccolto e doppiato il numero di firme necessarie, ma vogliamo continuare a raccogliere adesioni per dare forza a questa proposta di legge - ha detto - L'obiettivo è che, quando arriverà in Parlamento, sia effettivamente discussa e approvata senza essere stravolta. Più firme riusciamo a portare, meglio è". 

