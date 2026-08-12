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Inondazioni nel sud del Brasile, isolate alcune comunità

È ancora emergenza nel Rio Grande do Sul, dove giorni di piogge intense hanno provocato esondazioni, frane, crolli di ponti e interruzioni della viabilità. Le zone più colpite sono quelle settentrionali e nordoccidentali dello Stato brasiliano: alcune comunità rurali sono rimaste temporaneamente isolate, mentre decine di famiglie hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. In diversi comuni le precipitazioni hanno superato i 200 millimetri, arrivando in alcune località vicino ai 300. A Vila Maria ha ceduto un ponte dopo l’innalzamento del Rio Tarimba; a Marau sono state allagate almeno dodici case e bloccata la strada di accesso a una comunità. Interruzioni anche a Não-Me-Toque, dove lo straripamento dei fiumi ha reso impraticabili i collegamenti con tre località dell’interno. A Ibiraiaras un autobus senza passeggeri è stato trascinato dalla corrente, mentre a Lagoa Vermelha un automobilista, rimasto isolato tra gli alberi dopo essere uscito dal veicolo, è stato salvato dai vigili del fuoco. L’Inmet ha segnalato il rischio di accumuli superiori ai cento millimetri in un giorno, con possibili nuove inondazioni e smottamenti. Le autorità invitano a evitare strade, ponti e aree vicine ai corsi d’acqua.