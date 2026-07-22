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Fine vita, l'ultimo appello al Parlamento di Laura Santi

A un anno dalla morte di Laura Santi, giornalista perugina, consigliera generale dell'Associazione Luca Coscioni e simbolo della battaglia per la libertà di scelta nel fine vita, l'Associazione torna a diffondere il suo ultimo videomessaggio, registrato poco prima della morte, avvenuta a casa sua con morte volontaria assistita il il 21 luglio 2025, a seguito dell'auto somministrazione di un farmaco letale. La giornalista aveva avuto il via libera dalla Asl dopo due anni e mezzo dalla sua richiesta per l’accesso al suicidio assistito e un lungo percorso giudiziario. Il video rappresenta il suo ultimo intervento pubblico e il suo testamento civile.

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