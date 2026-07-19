Video
Mondo

Ucraina, attacco russo su Zaporizhzhia: almeno due morti. Si dimette il capo dell'esercito

La guerra in Ucraina torna a colpire duramente le città, mentre Kiev riorganizza i vertici militari e porta gli attacchi in profondità sul territorio russo. A Zaporizhzhia, bombe plananti russe hanno centrato due edifici residenziali, causando due morti e 42 feriti, tra cui otto bambini. Danni anche a un terminal logistico e ad altre strutture della città, ormai a ridosso del fronte. Nella regione di Dnipropetrovsk, un bombardamento su Pavlohrad ha provocato altre due vittime e 16 feriti, compresi due minori. Intanto il presidente Volodymyr Zelensky ha rimosso il comandante in capo Oleksandr Syrsky, sostituendolo con Mykhailo Drapatyi, nel quadro di un nuovo riassetto ai vertici della difesa. Nel messaggio di congedo, Syrsky ha rivendicato di lasciare un esercito capace non solo di difendersi, ma anche di mantenere l’iniziativa, assicurando che continuerà a servire il Paese. Sul piano operativo, Zelensky ha annunciato attacchi contro obiettivi strategici nelle regioni russe di Krasnodar e Stavropol, fra centri logistici, una base petrolifera e unità della cosiddetta flotta ombra nel Mar Nero e nel Mar d’Azov. Per Kiev, l’obiettivo è aumentare la pressione su Mosca e costringerla alla diplomazia.

Italia

Italia

Bologna, muore dopo essere stato ammanettato dalla polizia

Italia

Conte: “Destra fa sciacallaggio su caso Roggero”

Italia

La Russa: “Spiace per le parole del fratello di Borsellino, ci vuole rispetto per tutti”

Italia

Caso Roggero, Salvini: "Grazia? Nessuna pressione su Mattarella, deciderà liberamente"

Italia

Caso Roggero, Salvini: "Sarei orgoglioso di poterlo candidare"

Italia

Ponte Morandi, Castellucci condannato a 12 anni: la lettura della sentenza

Italia

Salvini: "Attacchi di Trump non devono compromettere i rapporti diplomatici"

Italia

Tajani: "Trump incomprensibile, ma i rapporti con gli Usa sono solidi e andranno avanti"

Italia

Meloni: “Soddisfatta del G7, convergenze non scontate un'ottima notizia”

Italia

Meloni: "Vannacci? Per vincere governare bene, il resto sono alchimie"

Italia

Vannacci: “Il femminicidio non esiste, è un omicidio come tutti gli altri”

Italia

BimboRai, gli stand dell'esercito a Saxa Rubra

 
 

Mondo

Mondo

Le immagini degli ultimi attacchi Usa in Iran

Mondo

Regno Unito, Burnham: "La sfida è restituire stabilità al Paese"

Mondo

Almeno 1200 evacuati nell'incendio scoppiato a 100 km da Madrid

Mondo

Scontri a Buenos Aires dopo la sconfitta dell'Argentina ai Mondiali

Mondo

La festa nelle piazze spagnola per la vittoria dei Mondiali 2026

Mondo

Iran, Centcom: “Colpiti infrastrutture militari e depositi di armi sotterranei”

Mondo

Trump si scaglia contro Nbc e Abc e minaccia di revocare le loro licenze

Mondo

Incendio in Spagna: bruciati oltre 12.000 ettari

Mondo

Trump contro la Cina: “Ha compiuto la più vasta violazione di dati elettorali della storia”

Mondo

La Cina respinge le accuse di Trump sulle interferenze nelle elezioni Usa

Mondo

Il parlamento francese ha approvato definitivamente legge sul fine vita

Mondo

Iran, gli Stati Uniti colpiscono la base navale di Bandar Abbas

 
 

Fatti

Fatti

Fakir, la nipote: "Ci dissociamo dalle violenze, Bologna non merita questo"

Fatti

Scontri a Bologna tra manifestanti e agenti nella piazza per Fakir

Fatti

La nipote di Fakir: "Mio zio non era un numero, era una persona"

Fatti

Bolzano, crolla parte del Tribunale di Bolzano: sfiorata la tragedia

Fatti

L'Odissea, arriva al cinema il nuovo film di Nolan

Fatti

Mattarella ad Andria per il decennale della strage ferroviaria

Fatti

Condannato per stupro e lesioni: «Nel processo si è cercato di togliere credibilità alla donna»

Fatti

A Lampedusa il Papa attraversa da solo la porta d'Europa

Fatti

Il Papa agli Usa: “Immigrati hanno plasmato il futuro della nazione”

Fatti

Il Papa da Lampedusa: “L'Europa chiamata a responsabilità epocale”

Fatti

Attentato contro Sigfrido Ranucci, quattro arresti. Contestato il metodo mafioso

Fatti

Roma, famiglia assassinata a Casalotti: sopravvissuto il figlio più grande

 
 