Video
Fatti

Fakir, la nipote: "Ci dissociamo dalle violenze, Bologna non merita questo"

"Noi come famiglia ci discostiamo completamente dai disordini avvenuti dopo l'intervento in piazza. Non siamo assolutamente d'accordo con queste forme di reazioni. Bologna è la mia città, dove sono nata e cresciuta, e vederla così, vedere il centro storico maltrattato a me e alla mia famiglia colpisce profondamente. Bologna non merita questo. Non accettiamo che la memoria di mio zio venga macchiata da questi fatti. Il dolore che stiamo vivendo è enorme, ma non può e non deve trasformarsi in violenza". Così Yossra Fakir, nipote dell'uomo deceduto a Bologna durante l'intervento delle forze dell'ordine, in collegamento con una conferenza stampa in Senato organizzata dalla senatrice di Avs Ilaria Cucchi.

"Mio zio si chiamava Abderrahim - afferma la donna -, non è un numero, non è un caso, è una persona con una vita e una famiglia, che oggi chiede risposte". "Quello che è successo non può essere ridotto a un errore, a uno sbaglio o a una fatalità. Quando una persona chiede aiuto, qualcuno deve intervenire, e quando questo non accade è giusto chiedersi il perché", continua Yossra, "vogliamo capire che cosa è successo e vogliamo che vengano accertate le responsabilità". La nipote e la famiglia insistono che ci sia rispetto "per mio zio, per la sua memoria e per la sua dignità", "la sua voce oggi non c'è più, ma la nostra sì e continueremo a farci sentire finché non avremo risposte. Noi vogliamo giustizia".

Anche il legale della famiglia di Abderrahim Fakir, Fabio Anselmo, è intervenuto durante la conferenza stampa, invitando ad "ascoltare il video molto bene e, all'ultimo, di ascoltarlo con le cuffie", ma pregando la nipote dell'uomo, Yossra Fakir, "di non farlo, evitalo perché ciò che si desume da quel video è che quando gli agenti si sono alzati mentre lo zio di Yossra era agonizzante, forse non era ancora morto e lo percepiamo dal dialogo degli operatori del 118 ascoltandolo bene". Anselmo ha aggiunto: "Se questo fosse vero, tutta questa tragedia assumerebbe contorni ancora più neri e terribili di quelli che non ha già. Nel video nessuno lo soccorre e nessuno lo slega, mani e piedi, mi si spieghi il perché?".

LEGGI L'ARTICOLO

Italia

Italia

Bologna, muore dopo essere stato ammanettato dalla polizia

Italia

Conte: “Destra fa sciacallaggio su caso Roggero”

Italia

La Russa: “Spiace per le parole del fratello di Borsellino, ci vuole rispetto per tutti”

Italia

Caso Roggero, Salvini: "Grazia? Nessuna pressione su Mattarella, deciderà liberamente"

Italia

Caso Roggero, Salvini: "Sarei orgoglioso di poterlo candidare"

Italia

Ponte Morandi, Castellucci condannato a 12 anni: la lettura della sentenza

Italia

Salvini: "Attacchi di Trump non devono compromettere i rapporti diplomatici"

Italia

Tajani: "Trump incomprensibile, ma i rapporti con gli Usa sono solidi e andranno avanti"

Italia

Meloni: “Soddisfatta del G7, convergenze non scontate un'ottima notizia”

Italia

Meloni: "Vannacci? Per vincere governare bene, il resto sono alchimie"

Italia

Vannacci: “Il femminicidio non esiste, è un omicidio come tutti gli altri”

Italia

BimboRai, gli stand dell'esercito a Saxa Rubra

 
 

Mondo

Mondo

Le immagini degli ultimi attacchi Usa in Iran

Mondo

Ucraina, attacco russo su Zaporizhzhia: almeno due morti. Si dimette il capo dell'esercito

Mondo

Regno Unito, Burnham: "La sfida è restituire stabilità al Paese"

Mondo

Almeno 1200 evacuati nell'incendio scoppiato a 100 km da Madrid

Mondo

Scontri a Buenos Aires dopo la sconfitta dell'Argentina ai Mondiali

Mondo

La festa nelle piazze spagnola per la vittoria dei Mondiali 2026

Mondo

Iran, Centcom: “Colpiti infrastrutture militari e depositi di armi sotterranei”

Mondo

Trump si scaglia contro Nbc e Abc e minaccia di revocare le loro licenze

Mondo

Incendio in Spagna: bruciati oltre 12.000 ettari

Mondo

Trump contro la Cina: “Ha compiuto la più vasta violazione di dati elettorali della storia”

Mondo

La Cina respinge le accuse di Trump sulle interferenze nelle elezioni Usa

Mondo

Il parlamento francese ha approvato definitivamente legge sul fine vita

 
 

Fatti

Fatti

Scontri a Bologna tra manifestanti e agenti nella piazza per Fakir

Fatti

La nipote di Fakir: "Mio zio non era un numero, era una persona"

Fatti

Bolzano, crolla parte del Tribunale di Bolzano: sfiorata la tragedia

Fatti

L'Odissea, arriva al cinema il nuovo film di Nolan

Fatti

Mattarella ad Andria per il decennale della strage ferroviaria

Fatti

Condannato per stupro e lesioni: «Nel processo si è cercato di togliere credibilità alla donna»

Fatti

A Lampedusa il Papa attraversa da solo la porta d'Europa

Fatti

Il Papa agli Usa: “Immigrati hanno plasmato il futuro della nazione”

Fatti

Il Papa da Lampedusa: “L'Europa chiamata a responsabilità epocale”

Fatti

Attentato contro Sigfrido Ranucci, quattro arresti. Contestato il metodo mafioso

Fatti

Roma, famiglia assassinata a Casalotti: sopravvissuto il figlio più grande

Fatti

In Venezuela si scava tra le macerie, La Guaira lo stato più colpito

 
 