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Violento incendio nel sud-est della Francia: oltre 12mila persone evacuate

Quasi 12mila persone sono state evacuate in Gironda a causa del vasto incendio divampato nei pressi del bacino di Arcachon, nel sud-ovest della Francia. Le fiamme, scoppiate mercoledì, hanno già percorso circa duemila ettari e continuano a minacciare una delle aree turistiche più frequentate della costa atlantica. Nelle prime ore di giovedì le autorità hanno disposto, a scopo precauzionale, l’allontanamento di altre settemila persone da sei campeggi e da un complesso residenziale naturista situati a nord di Cap Ferret. Il nuovo provvedimento si aggiunge alle evacuazioni ordinate nelle ore precedenti, quando oltre 4.600 residenti e villeggianti avevano già dovuto lasciare case e strutture ricettive nella zona interessata dal rogo. La prefettura segue l’evoluzione dell’incendio, alimentato dalle condizioni meteorologiche e dalla vegetazione secca, mentre le squadre di soccorso sono impegnate nel contenimento delle fiamme e nella protezione dei centri abitati. Non risultano, al momento, vittime. Le autorità invitano la popolazione a rispettare le disposizioni di sicurezza e a non avvicinarsi alle aree evacuate, dove resta elevato il rischio di una nuova avanzata del fronte del fuoco.