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Stati Uniti, Trump alla base di Dover per rendere omaggio i caduti in Iran

Donald Trump ha reso omaggio alla base aerea di Dover, in Delaware, ai quattro militari statunitensi uccisi negli attacchi iraniani in Medio Oriente. Il presidente ha assistito al trasferimento delle bare avvolte nella bandiera americana e ha incontrato privatamente le famiglie delle vittime, definendo la cerimonia «una delle cose più difficili da fare da presidente». Con lui il segretario alla Difesa Pete Hegseth e il capo di Stato maggiore congiunto Dan Caine. Prima di partire per Dover, Trump ha promesso una dura risposta contro Teheran: «L’Iran pagherà un prezzo salato. Verranno decimati». Il presidente ha poi minacciato di colpire ponti e centrali elettriche iraniane per ogni nuovo attacco contro le navi in transito nello Stretto di Hormuz. Intanto gli Stati Uniti hanno condotto l’undicesima ondata consecutiva di raid, prendendo di mira centri operativi, installazioni navali, hangar, depositi di droni e infrastrutture logistiche. Secondo i media iraniani, i bombardamenti hanno interessato anche le aree di Teheran, Bushehr, Tabriz e le province di Ilam e Kurdistan. Teheran ha replicato minacciando attacchi contro infrastrutture e impianti energetici legati agli interessi americani nella regione.

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