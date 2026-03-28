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La visita di papa Leone nel Principato di Monaco

L'elicottero con a bordo Papa Leone XIV ha decollato alla volta del Principato di Monaco. Un viaggio lampo nella città-Stato dell'Europa occidentale, circa 9 ore. È la prima volta, in epoca contemporanea, che un Pontefice visita il Principato di Monaco (secondo Stato piu' piccolo al mondo dopo la Citta' della Santa Sede). La visita di Leone porta a compimento l'invito formulato dal Principe Alberto II di Monaco in occasione dell'udienza in Vaticano del 17 gennaio scorso. Nel momento di lasciare il territorio italiano, Leone XIV ha fatto pervenire il tradizionale telegramma al presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, in cui spiega di partire alla volta di Monaco "desideroso di incoraggiarvi la testimonianza cristiana e la costruzione del bene comune". Al capo di Stato, indirizza quindi un "cordiale saluto", insieme a "fervidi auspici per il progresso spirituale, civile e sociale della nazione italiana". Quattro i principali appuntamenti che scandiranno il viaggio apostolico: la visita di cortesia al principe Alberto nel Palazzo Principesco, l'incontro con la comunita' cattolica nella Cattedrale della Immacolata Concezione e quello con i giovani e i catecumeni nel piazzale antistante la Chiesa di Santa Devota. Infine, la Messa finale nello Stadio Louis II dove il Papa compirà un giro in golf-kart. Intorno alle 17:45, di nuovo in elicottero, Leone XIV si congederà da Monaco per fare ritorno in Vaticano.