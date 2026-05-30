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Libano, sul castello di Beaufort sventola la bandiera israeliana

Israele stringe la morsa sul Libano e affonda la sua offensiva avanzando in profondità, ben oltre il fiume Litani, dichiarando "campo di battaglia" un'area fino a 50 chilometri dal confine con lo Stato ebraico. Con il premier Netanyahu che annuncia di "estendere la presa" e l'Idf che martella il Paese. La presa del castello di Beaufort, altura strategica che domina Nabatiye e le vie verso Tiro e Sidone, segna l'insistenza israeliana nel tagliare in due il Libano meridionale e isolare Hezbollah dalle sue retrovie