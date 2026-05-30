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Danimarca, la carcassa della megattera Timmy trascinata a riva sull'isola di Anholt

La carcassa della balenottera, nota in Germania con i soprannomi “Timmy” e “Hope”, è stata recuperata e trascinata sulla spiaggia dell’isola danese di Anholt dopo essere rimasta per circa due settimane in acque poco profonde. L’animale, seguito per mesi dai media tedeschi dopo essere stato avvistato nel Mar Baltico, era stato trovato morto il 14 maggio nel Kattegat. La sua vicenda aveva dato origine a un lungo e controverso tentativo di salvataggio, culminato il 2 maggio con il trasferimento della balena su una chiatta verso il Mare del Nord nel tentativo di riportarla verso il suo habitat naturale nell'Oceano Atlantico. La prossima settimana la carcassa sarà sottoposta ad autopsia per accertare le cause della morte. Gli esperti non hanno ancora chiarito perché il cetaceo si sia spinto nel Baltico, ipotizzando che possa aver perso la rotta durante la migrazione o mentre seguiva un banco di aringhe.