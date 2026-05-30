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Champions League, invasione dei tifosi a Parigi. Scontri con la polizia

Una notte lunga a Parigi, dove sono scattati subito dopo l'ultimo rigore fallito da Gabriel i festeggiamenti per la vittoria della Champions da parte del Psg. Il bilancio delle persone fermate è salito a oltre 280, 416 in totale in tutto il paese, secondo i dati del ministero dell'Interno. A farne le spese anche 7 poliziotti che sono rimasti feriti e uno sarebbe in gravi condizioni ad Agen. Scontri nei pressi dello stadio Parco dei principi con lancio di petardi contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con gas lacrimogeni. Si contano anche diversi negozi saccheggiati a Parigi, a Rennes, Strasburgo, Clermont-Ferrand e Grenoble. I razzi e i fuochi d'artificio lanciati nel corso dei festeggiamenti hanno anche provocato incendi, circoscritti dai Vigili del fuoco. Gli scontri tra tifosi e forze dell'ordine sono proseguiti fino alle prime ore del mattino.