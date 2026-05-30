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Laos, cinque sopravvissuti nella grotta allagata. Si cercano due dispersi

Sono rimasti intrappolati in una caverna remota e isolata del Laos. Bloccati mentre la pioggia inondava i cunicoli della grotta. Dopo dieci giorni, cinque di loro ne sono usciti fuori con l'aiuto delle squadre di salvataggio, fanno sapere i soccorritori. Prima uno, venerdì. Poi altri quattro il giorno dopo: e questi ultimi sarebbero usciti da soli, una volta che il livello dell'acqua nella caverna era calato per l'ininterrotta azione di pompaggio condotta giorno e notte dalle squadre di salvataggio. Altri due dei sette membri del gruppo che il 19 maggio si era addentrato in una grotta isolata nella provincia di Xaysomboun risultano ancora dispersi.