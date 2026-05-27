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Scala, il neo-direttore Chung: "Da ottobre saro' schiavo dell'orchestra"

Inizia nel nome di Verdi l'era di Myung-Whun Chung al teatro alla Scala. Il nuovo direttore musicale ha infatti scelto per l'inaugurazione della stagione il prossimo 7 dicembre Otello, titolo verdiano importante che mancava in teatro da 21 anni. La regia di questo Otello è affidata a Damiano Michieletto, mentre il ruolo del protagonista andrà a Brian Jadge, che - prima volta alla Scala - non sarà truccato di nero per dargli le sembianze del moro di Venezia. Un aggiornamento che evita la "black face" stigmatizzata dal politicamente corretto "ma poco importa perché la forza di Otello trascende il colore della pelle" ha osservato il sovrintendente Fortunato Ortombina. Il sovrintendente ha anche spiegato la logica dell'aumento dei biglietti