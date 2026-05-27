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Le conseguenze dei bombardamenti dell'Idf a sud di Beirut

Sono almeno nove le persone uccise dagli ultimi raid aerei israeliani avvenuti nel sud del Libano. Nell'ultima settimana, secondo l'Unicef, una media di 11 bambini sono rimasti feriti o uccisi ogni 24 ore. In totale sono 15 i bambini uccisi e 62 quelli rimasti feriti. Intanto l'Idf continua ad avanzare nel sud del paese. Circa 17 carri armati e bulldozer D9 dell'Idf sono avanzati ed entrati durante la notte nel villaggio di Dabin. Le forze dell'esercito libanese schierate all'ingresso del villaggio si sono ritirate all'arrivo dell'Idf, dirigendosi verso nord in direzione della città di Hasbiya. Intanto il premier libanese Nawaf Salam ha denunciato i bombardamenti che hanno preso di mira Beirut, i villaggi nel sud e anche la città di Tiro, dove c’è un ampio patrimonio archeologico di grande importanza. «Nulla può giustificare» i continui «attacchi» dell’esercito israeliano contro il Libano meridionale, nelle regioni di Tiro e Nabatieh, «né la distruzione dei loro monumenti storici». Nonostante l’escalation militare, a Washington rimangono ancora in piedi i colloqui sulla sicurezza tra Beirut e Tel Aviv previsti per oggi.