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Scoperta targa in memoria di Giacomo Matteotti sul suo scranno alla Camera

“Sono trascorsi 102 anni dall'omicidio dell'onorevole Giacomo Matteotti. Sembra un tempo lontano, ma il suo ricordo resta vivo. La Camera dei Deputati rende un ulteriore e dovuto omaggio alla sua memoria, in ricordo del suo celebre discorso pronunciato in quest'aula il 30 maggio 1924, che gli costò la vita. Lo fa con una targa affissa ora sul suo scranno, anche in attuazione dell'ordine del giorno presentato dal collega Dori in occasione dell'approvazione del bilancio interno della Camera, e accolto all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza”. Queste le parole del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che ha aperto la commemorazione della figura di Matteotti. Per l'occasione è stata posta una targa sul suo scranno. La targa recita la scritta: "Da questo banco il deputato socialista. Giacomo Matteotti pronunciò lo storico discorso del 30 maggio 1924, in difesa del libero Parlamento e contro le intimidazioni e le violenze fasciste, che gli sarebbe costato la vita". "Quelle parole" - ha ricordato il presidente della Camera nel suo intervento - risuonano ancora oggi come un accorato appello in difesa della libertà contro qualsiasi deriva autoritaria. Ma Matteotti quel giorno non denunciò solo i brogli e i soprusi dell’elezione di aprile del 1924, fece molto di più. Smascherò a viso aperto il clima di intimidazioni, aggressioni e prevaricazioni condotte dal fascismo per soffocare ogni voce dissenziente”. Al termine del suo intervento è stato osservato un minuto di silenzio. In Aula pesano le assenze, soprattutto tra i banchi della maggioranza.