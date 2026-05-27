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Le immagini del drone russo che ha colpito un edificio in Romania

Nella notte tra il 28 e il 29 maggio un drone russo ha colpito un edificio residenziale nella città di Galati in Romania. Il bilancio è di due persone lievemente ferite. Il presidente romeno Nicusor Dan ha convocato d'urgenza il Consiglio Supremo di Difesa. «La natura senza precedenti dell’evento richiede una risposta ferma, coordinata e adeguata, a livello nazionale, alleato e internazionale. Dichiaro, con la massima fermezza, che la piena responsabilità di questo incidente ricade sulla Federazione Russa», ha scritto in un post su X. Il ministero degli Esteri ha convocato l'ambasciatore russo in Romania in segno di protesta e ha definito il console generale come persona non grata. L'episodio ha scatenato anche una dura reazione da parte dei leader europei e del segretario generale della Nato, Mark Rutte, il quale ha assicurato «l’assoluta solidarietà» dell'Alleanza e ha ribadito che la Nato è «pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato». Per Meloni si è trattato di «un atto gravissimo, che dimostra come questa guerra di aggressione non risparmi nessuno, continuando a colpire brutalmente civili innocenti, ignorando ogni limite e mettendo a rischio la sicurezza europea. La mia più profonda vicinanza e solidarietà va alle persone colpite, al governo e a tutto il popolo romeno».