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L'esplosione del razzo New Glenn di Blue Origin. Bezos: "Giornata difficile"

Il potente razzo New Glenn di Blue Origin - società fondata dal proprietario di Amazon Jeff Bezos - è esploso durante un test a terra a Cape Canaveral, in Florida. "Tutto il personale è stato rintracciato ed è al sicuro. È troppo presto per conoscerne la causa, ma stiamo già lavorando per individuarla. È stata una giornata molto difficile, ma ricostruiremo tutto ciò che è necessario e torneremo a volare. Ne vale la pena", ha scritto su X Bezos. "Abbiamo riscontrato un'anomalia durante il test di accensione dei motori di oggi", ha detto invece in una nota la Blue Origin. "Vi forniremo aggiornamenti non appena avremo maggiori informazioni", ha aggiunto. La sonda New Glenn ha debuttato nel 2025 da Cape Canaveral. Prende il nome da John Glenn, il primo americano ad orbitare attorno alla Terra. Il razzo New Glenn è coinvolto nel programma Artemis perché dovrà lanciare il lander lunare Blue Moon della stessa azienda, uno dei due selezionati dalla Nasa, insieme a quello di SpaceX, per portare gli astronauti sul suolo lunare. Ora il programma della Nasa rischia di subire pesanti ritardi.

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