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Autostrada del Brennero chiusa per manifestazione ambientalista

Alle ore 13 di sabato 30 maggio centinaia di manifestanti hanno occupato l'autostrada del Brennero a Matrei, in Tirolo. Sugli striscioni si leggono slogan come "L'Ue, il transito e il profitto distruggono la nostra salute", "Via il traffico pesante dalle nostre strade". I manifestanti inneggiano frasi alla tutela alla salute. Si vedono anche alcune bandiere tirolesi. Sul posto si trovano numerose forze dell'ordine austriache e ausiliari del traffico. La manifestazione si svolge in modo molto pacato. Nel frattempo, resta sotto controllo la situazione del traffico, anche sul versante Italiano, lungo gli itinerari alternativi tramite la val Pusteria e la val Venosta, dove un mezzo in panne ha causato qualche rallentamento