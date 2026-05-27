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La Romania dichiara il console russo persona non grata dopo il drone. Mosca minaccia ritorsioni

Aveva promesso una risposta netta e questa è arrivata dopo poche ore. Il presidente della Romania Nicusor Dan ha annunciato di aver espulso il console generale russo dalla città di Costanza, sul Mar Nero, come una ritorsione diplomatica per l’attacco subito da un drone russo nella città di Galati. «La Russia è pienamente responsabile di questo incidente. Alla luce di questa situazione, il console generale della Federazione Russa a Costanza è stato dichiarato persona non grata e il consolato generale verrà chiuso", ha dichiarato Dan in un videomessaggio. Immediata la replica del Cremlino che finora ha negato ogni suo coinvolgimento nel caso. «Gli occidentali hanno bisogno del clamore mediatico suscitato dal drone in Romania per distogliere l'attenzione dall'omicidio dei bambini di Starobilsk per mano di Zelensky, commesso con fondi e sostegno dell'Ue e, come ormai è chiaro, per giustificare la chiusura del Consolato generale russo a Costanza», ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

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