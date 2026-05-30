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Libano, continuano gli attacchi israeliani nel sud del paese

Sedici persone sono morte e altre 34 sono rimaste ferite negli attacchi messi segno dalle forze israeliane nelle ultime 24 ore in Libano. Lo ha riferito il ministero della Sanità libanese, secondo cui sono 3.371 i morti e 10.129 i feriti dalla ripresa delle ostilità, lo scorso 2 marzo. Il premier libanese Nawaf Salam ha sottolineato oggi la necessità di intensificare gli sforzi diplomatici per raggiungere un cessate il fuoco, descrivendo le azioni di Israele non come una semplice espansione o incursione, ma come una politica di "distruzione totale". "Israele non sta prendendo di mira siti specifici, sta portando avanti una politica di devastazione totale" e le sue azioni rappresentano "non solo una violazione della sovranità del Libano, ma anche un tentativo di cancellare la storia"