Video

Mondo

Champions League, 780 arresti in Francia durante i festeggiamenti

Doveva essere la notte della festa per il secondo trionfo consecutivo del Paris Saint-Germain in Champions League, ma le celebrazioni a Parigi sono sfociate in gravi disordini. Il bilancio è pesante: una persona è morta, un'altra è in gravi condizioni e si contano 219 feriti, tra cui otto in condizioni serie. Feriti anche sette agenti delle forze dell'ordine, che hanno fermato 780 persone, con 457 arresti. Il ministro dell'Interno Laurent Nunez ha sottolineato che la maggior parte dei tifosi ha festeggiato pacificamente e ha attribuito le violenze a gruppi arrivati con l'intenzione di provocare disordini