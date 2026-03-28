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Libano, proseguono senza sosta i bombardamenti israeliani su Beirut sud

Sono almeno cinque morti in un raid attribuito a Israele che ha colpito la zona di Jezzine, nel sud del Libano. Fra le vittime ci sono anche tre reporter. La tv al-Manar, legata agli Hezbollah, ha confermato il decesso del giornalista Ali Shoeib e l'emittente al-Mayadeen ha confermato la morte della giornalista Fatima Ftouni. Secondo il giornale L'Orient Le Jour è rimasto ucciso nel raid che ha colpito un'auto anche il fratello di quest'ultima, un videomaker. Almeno cinque paramedici dell'Associazione degli Scout del Messaggio Islamico sono stati uccisi in un attacco israeliano nel sud del Libano avvenuto oggi. Lo riporta Al Jazeera citando l'Agenzia Nazionale di Stampa libanese. In una dichiarazione, l'associazione ha affermato che si tratta di "persone che sono state martirizzate mentre svolgevano il loro dovere umanitario nel raid aggressivo contro la città di Zawtar al-Gharbiyah oggi". Intanto si aggrava anche la crisi umanitaria nel paese. Secondo l'Unicef sono 370.000 i bambini sfollati in tre settimane in Libano a causa del conflitto, in media 19.000 al giorno.