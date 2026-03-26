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Trump: "L'Iran sta negoziando, ma ha paura di dirlo"

"C'è chi dice che questo è il miglior primo anno di un presidente di tutti i tempi. Sono d'accordo al 100%. Abbiamo fatto tantissimo, abbiamo chiuso otto guerre e ne stiamo vincendo un'altra. Stiamo vincendo come mai prima d'ora con l'Iran. E datemi retta: stanno negoziando. Volgliono tantissimo fare una accordo, ma sono spaventati di ammatterlo, perché hanno paura di essere uccisi dalla loro stessa popolazione. E hanno anche paura di essere uccisi da noi. Non c'è mai stato un capo di Stato che voleva così poco essere capo dell'Iran". Lo ha affermato il presidente Usa Donald Trump, nel suo intervento alla cena per la raccolta di fondi del Nation Republican Congressional Committee's (Nrcc).

"Se ascolti alle notizie, sembra che stiamo perdendo una guerra in cui stiamo decimando l'avversario. Li stiamo decimando: non hanno marina, non hanno niente e poi guardi le notizie, le fake news: devono cambiare", ha proseguito Trump. "Quando puoi vincere un'elezione avendo contro il 94% delle notizie, e poi vinci a valanga, vuol dire c'è qualcosa di sbagliato nelle notizie. Fake news. Lo cambieremo - ha detto Trump - perché vi meritate buone notizie".

Qualche ora dopo, il presidente degli Stati Uniti è tornato ad accusare gli alleati della Nato di non avere dato alcun contributo alla guerra contro l'Iran. "I paesi della Nato non hanno fatto assolutamente nulla per aiutare con quella folle nazione, ora militarmente decimata, che è l'Iran", ha scritto il presidente americano su Truth in un post tutto in maiuscolo. "Gli Stati Uniti non ha bisogno di niente dalla Nato, ma "non dimenticheremo mai" questo momento molto importante", ha ammonito.

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