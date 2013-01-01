Video
Fatti

Marie Moïse: «Non si agisce solo sotto i riflettori mediatici, La politica si fa nelle relazioni e nei posti di lavoro»

«L'esperienza della Flotilla è stata una nuova speranza del fatto che quello che si poteva fare da qui poteva contare qualcosa… Che chiunque da qui potesse fare qualcosa che animasse e che avesse una ricaduta sullo scenario globale. Si tratta di fare esercizio quotidiano di solidarietà e di speranza affinché possano concretizzarsi nelle relazioni politiche. E questo la Global Sumud Flotilla ce lo ha rivelato. Ora sta a noi, cosiddetti esercito di terra, sentirci altrettanto responsabili delle relazioni del quotidiano. Perché non si tratta semplicemente di agire solo quando ci sono i riflettori mediatici a farci da specchio. Si tratta di fare politica nelle proprie relazioni, nei propri posti di lavoro e ognuno, ognuna di noi, è responsabile di quell’accrescimento di speranza e di quell'esercizio di apprendimento quotidiano della normalità coloniale»

Italia

Italia

Boccia (Rai): «I “set” di Hamas producono propaganda»

Italia

Fittipaldi a Mieli: «Un cartello al corteo per Gaza non va messo sullo stesso piano di chi gestisce le trattative»

Italia

Salis: “Una vittoria della democrazia e dell'antifascismo"

Italia

L’Europarlamento salva Ilaria Salis, respinta la revoca dell'immunità per un solo voto

Italia

Elly Schlein: "In piazza oggi un'Italia migliore di chi la governa"

Italia

Tragedia di Mattmark, le scuse del presidente Reynard

Italia

Le bugie del governo sul caso Almasri: le conclusioni del Tribunale dei ministri

Italia

Salvini canta "Romagna mia" alla festa della Lega a Cervia

Italia

Luca Zingaretti: "La moglie di un politico nazionale ha saltato la fila a Fiumicino"

Italia

La rabbia e lo sdegno del popolo in piazza per Gaza: "Stop al massacro"

Italia

Cara Italia, un referendum per scrivere una pagina nuova sul diritto alla cittadinanza

Italia

Voci dal corteo contro il decreto sicurezza: «Il governo criminalizza la resistenza non violenta»

Mondo

Mondo

Le piazze in Israele e a Gaza dopo l'annuncio dell'accordo con Hamas

Mondo

Accordo Israele-Hamas, gli abitanti di Gaza festeggiano per le strade

Mondo

La nuova Flotilla denuncia: "Siamo stati attaccati in mare da Israele"

Mondo

Attacco nuova Flotilla, durante l'abbordaggio israeliano gli attivisti gettano i dispositivi in mare

Mondo

Aggressione contro manifestante italiano a Bruxelles: "Uniamoci per difendere il diritto a manifestare"

Mondo

La marina israeliana irrompe su di una delle barche della Flotilla

Mondo

Così l'Europa continua a comprare gas russo nonostante le sanzioni

Mondo

Scontri a Parigi, incendiata la facciata di un ristorante

Mondo

Qatar, dirigenti di Hamas riuniti a Doha uccisi con un attacco mirato

Mondo

Flotilla: colpiti da un drone. Le immagini delle telecamere di bordo

Mondo

Global Sumud Flotilla, l'allarme di Francesca Albanese dopo l'esplosione

Mondo

Gaza City, nuovo volantinaggio israeliano per allontanare i palestinesi

Fatti

Fatti

Il Domani delle donne, Rosin: "Contare i femminicidi per non dimenticare nessunƏ"

Fatti

Bellutti: «Più attenzione alle forme fisiche, che alla forma. È ciò che mi ha fatto soffrire da atleta»

Fatti

Fumettibrutti: "Se dobbiamo strapparci i capelli per l'educazione sessuo-affettiva, non stiamo andando nella direzione giusta"

Fatti

Serena Dandini: «Nel 2013 ho scritto “Ferite a morte” perché parlare di femminicidio era considerato assurdo»

Fatti

Il Domani delle donne, Cassano: «Per le avvocate difficile conciliare maternità e lavoro»

Fatti

Il Domani delle donne, Rosy Bindi: «La democrazia che non assicura più benessere allontana dal voto»

Fatti

Il Domani delle donne, Schlein: "Non ci serve una premier donna se non si batte per tutte le altre"

Fatti

Il Domani delle donne, Boschi: «La legge sull'educazione affettiva e sessuale di Valditara è sbagliata»

Fatti

Il Domani delle donne, Carfagna: "Le donne di destra si sono prese il potere aggirando i codici maschili"

Fatti

Il Domani delle donne, Fittipaldi: "Un tema fondante del nostro giornale"

Fatti

Nello Trocchia presenta la docu-inchiesta "Il mare dentro" a Omnibus

Fatti

A bordo di Mediterranea, il salvataggio di 65 migranti su due imbarcazioni in pericolo