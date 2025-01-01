Video

Fatti

Palermo, la folla davanti alla cattedrale scandisce il nome di Paolo Taormina

Un applauso ha accompagnato il feretro di Paolo Taormina fuori dalla Cattedrale di Palermo. Centinaia le persone che hanno scandito il suo nome: "Paolo, Paolo", dopo aver fatto volare palloncini di colore bianco e azzurro. A fine cerimonia i genitori di Paolo, la sorella Sofia e il fratellino di appena sei anni sono stremati, occhi lucidi e carichi di tensione. Concludendo l'omelia, l'arcivescovo Corrado Lorefice ha ribadito ai giovani il suo appello a dire "no ai venditori di droga e alcol, venditori di morte che vogliono solo i vostri soldi. Seminate, invece, amore".

