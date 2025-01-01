Video
Salvini: "Ddl consenso? Principio giusto ma scritto cosi' rischia di alimentare vendette"

Italia

In Trentino la funivia delle mele

Femminicidi, Valditara difende il suo Ddl: "Vergogna". Bagarre in aula

Il prete prega con la candidata di De Luca, moglie del nipote del boss: «Sono persone per bene»

Boccia (Rai): «I “set” di Hamas producono propaganda»

Fittipaldi a Mieli: «Un cartello al corteo per Gaza non va messo sullo stesso piano di chi gestisce le trattative»

Salis: “Una vittoria della democrazia e dell'antifascismo"

L’Europarlamento salva Ilaria Salis, respinta la revoca dell'immunità per un solo voto

Elly Schlein: "In piazza oggi un'Italia migliore di chi la governa"

Tragedia di Mattmark, le scuse del presidente Reynard

Le bugie del governo sul caso Almasri: le conclusioni del Tribunale dei ministri

Salvini canta "Romagna mia" alla festa della Lega a Cervia

Luca Zingaretti: "La moglie di un politico nazionale ha saltato la fila a Fiumicino"

Fittipaldi: «Del caso Garofani spaventa l'operazione del partito di Meloni contro Mattarella»

Le fiamme nei padiglioni di Cop30

Brasile, i leader indigeni aprono il Vertice dei popoli

Tensione alla Cop30, manifestanti invadono la zona blu

Le piazze in Israele e a Gaza dopo l'annuncio dell'accordo con Hamas

Accordo Israele-Hamas, gli abitanti di Gaza festeggiano per le strade

La nuova Flotilla denuncia: "Siamo stati attaccati in mare da Israele"

Attacco nuova Flotilla, durante l'abbordaggio israeliano gli attivisti gettano i dispositivi in mare

Aggressione contro manifestante italiano a Bruxelles: "Uniamoci per difendere il diritto a manifestare"

La marina israeliana irrompe su di una delle barche della Flotilla

Così l'Europa continua a comprare gas russo nonostante le sanzioni

Scontri a Parigi, incendiata la facciata di un ristorante

Non mi dica che sono coraggiosa - una poesia di Lorenzo Maragoni

Ultimo saluto a Ornella Vanoni, l'abbraccio del mondo dello spettacolo alla "signora della musica"

Pino Insegn(a) alla penitenziaria e rilancia la fiction sugli agenti

Lorenzo Maragoni: "Scusa, in che senso il tuo ragazzo ha la tua password?"

Luisa Rizzitelli (Assist): «Le persone sono molto più avanti delle resistenze culturali e di una certa politica»

Paola Di Nicola Travaglini: «Il racconto dei femminicidi in tribunale ha bisogno di nuovi linguaggi»

Conferenza nazionale sulle droghe, il flash mob di protesta fermato dagli agenti

Giulia Caminito: «Elena Ferrante è amata in tutto il mondo per il concetto di amicizia che ha saputo descrivere»

Il Domani delle donne, Gasparrini: "Decostruire il maschile non significa distruggere, ma scegliere"

Luciana Castellina: “Gli uomini hanno perso il potere. Dobbiamo aiutarli a superare questo trauma”

Giorgia Serughetti: «Il successo di Giorgia Meloni non è espressione di un’esperienza collettiva»

Il Domani delle donne, Rosin: "Contare i femminicidi per non dimenticare nessunƏ"