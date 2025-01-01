Video

Fatti

Sciopero per Gaza a Livorno, bloccato l'accesso al porto e stop a traffico commerciale

Oltre 5.000 manifestanti stanno continuando a bloccare la circolazione stradale nella zona nord di Livorno tra il varco Zara, via Leonardo da Vinci e il ponte Genova. Un corteo studentesco di oltre 3.000 giovani dalla zona di piazza Repubblica in centro città si è spostato convergendo poi lungo via Orlando verso il varco portuale Zara unendosi quindi ai manifestanti Usb e occupando poi la carreggiata con un presidio.

Nel frattempo - bloccata la circolazione stradale - si sono formati alcuni chilometri di colonne di tir e auto fermi in entrata e uscita dal grande snodo che collega porto, città e autostrada e superstrada Firenze-Pisa-Livorno.