Sciopero per Gaza, bloccate la tangenziale di Roma e l’autostrada di Bologna. Scontri a Milano

Centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza nelle città italiane durante lo sciopero per «ribadire che non vogliamo essere complici, con il nostro silenzio, della guerra a Gaza». La mobilitazione, lanciata dai camalli di Genova legati al Calp si è poi estesa ad altri sindacati di base. Lo sciopero ha coinvolto trasporti pubblici, scuole, università, lavoratori portuali. «Sono milioni i lavoratori e le lavoratrici che stanno scioperando in tutto il paese, dai porti come Genova e Livorno, alle scuole che hanno chiuso fino al 70% in alcune città, passando per i magazzini della logistica, le fabbriche e le amministrazioni pubbliche. A decine di migliaia sono scesi in piazza, 100mila solo in Piazza dei 500 a Roma», ha scritto in una nota l’Usb. A Roma è stata bloccata la tangenziale est. A Bologna, dove i manifestanti sono stati dispersi con idranti e lacrimogeni, è stata bloccata l’autostrada, così come a Genova. Tensioni e scontri a Trieste e a Milano iniziati dopo che un gruppo di manifestanti ha cercato di entrare nella fermata della metropolitana della Stazione Centrale. Bloccati anche i porti di Marghera e Venezia dove i manifestanti sono stati dispersi dagli idranti.

