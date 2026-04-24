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"Separati dall'Ice": la foto dell'americana Guzy vince il World Press Photo 2026

Lacrime, dolore e angoscia. Ha vinto il primo premio al concorso World Press Photo 2026 la fotografia che ritrae la brutalità nei confronti di una famiglia di migranti mentre viene separata negli Stati Uniti dalla famigerata U.S. Immigration and Customs Enforcement (Ice), l'agenzia anti migranti dell'amministrazione a stelle e strisce. Un'istantanea che esprime nella sua immediatezza il dramma vissuto da un gruppo di ecuadoregni, scattata dalla fotografa americana Carol Guzy dell'agenzia di stampa statunitense Zuma e dell'iWitness Institute per il Miami Herald.

Lo scatto mostra il momento straziante in cui Luis, un migrante ecuadoriano, viene arrestato e separato dalla moglie Cocha e dai loro figli dopo un'udienza presso il tribunale dell'immigrazione di New York il 26 agosto 2025. Scattata all'interno di un edificio federale statunitense con accesso eccezionale per i fotografi, la foto mostra i volti in lacrime e in preda al panico delle sue due figlie mentre si aggrappano disperatamente al maglione del padre. "Questo premio sottolinea l'importanza cruciale di questa storia su scala globale. Siamo testimoni della sofferenza di innumerevoli famiglie, ma anche della loro dignità e resilienza di fronte alle avversità", ha dichiarato la vincitrice in un comunicato.

Da 71 anni, il concorso World Press Photo premia annualmente "il meglio del fotogiornalismo e della fotografia documentaristica a livello mondiale", secondo quanto riportato sul sito web dell'organizzazione. "Il coraggio con cui queste persone hanno accettato di aprire le loro vite alle nostre macchine fotografiche ci ha permesso di raccontare le loro storie. Questo premio appartiene a loro, non a me", ha dichiarato la signora Guzy. La giuria, che ha esaminato 57.376 fotografie scattate da 3.747 fotoreporter provenienti da 141 Paesi, ha anche annunciato altri due finalisti.

Il primo, "Gaza Aid Crisis" di Saber Nuraldin per Epa Images, mostra una folla di palestinesi che si arrampicano su un camion di aiuti umanitari che entra nella Striscia di Gaza per prendere della farina, durante quella che l'esercito israeliano ha definito una "sospensione tattica" delle operazioni di consegna di aiuti umanitari. Il secondo, "Le prove delle donne Achi" di Victor J. Blue per il New York Times Magazine, è un ritratto in bianco e nero di donne che escono da un tribunale guatemalteco dopo aver vinto una battaglia legale contro coloro che le avevano aggredite, spesso violentate, 42 anni fa durante la guerra civile.

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