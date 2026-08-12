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Campi Flegrei, la rabbia dei residenti a Pozzuoli: "Istituzioni assenti"

La terra torna a tremare ai Campi Flegrei e a Pozzuoli, insieme alla paura, esplode la rabbia. La scossa di magnitudo 4,7 registrata venerdì alle 19.46, con epicentro tra Pozzuoli e Quarto e a circa tre chilometri di profondità, ha provocato danni, feriti e una nuova notte fuori casa.

Circa 300 persone, appartenenti a 150 famiglie, risultano sfollate: c’è chi ha trovato riparo nei centri di accoglienza e chi ha dormito in automobile, in attesa delle verifiche sugli edifici. Le strade si sono riempite in pochi minuti, tra calcinacci, sirene e cittadini spaventati da uno sciame sismico che continua a tenere sotto pressione l’area flegrea.

Ma alla paura si somma l’esasperazione. «Le istituzioni sono assenti», denunciano diversi residenti, che chiedono controlli più rapidi, informazioni chiare, contributi immediati e un piano di emergenza davvero praticabile. A Pozzuoli cresce la sensazione di essere stati lasciati soli davanti a un fenomeno noto da anni, mentre ogni nuova scossa riapre ferite, dubbi e domande senza risposta.