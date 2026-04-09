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Starmer: "Ho discusso con Trump del piano concreto per Hormuz"

Durante una telefonata tra il primo ministro inglese e il tycoon, centrata sulla situazione di Hormuz, Starmer ha affermato che ha discusso anche di "opzioni militari" per rendere navigabile lo Stretto. "Stiamo mettendo insieme una coalizione di paesi, lavorando a un piano politico e diplomatico, ma anche valutando le capacità militari e la logistica per il transito effettivo delle navi attraverso lo Stretto", ha affermato il premier inglese in visita in Qatar.