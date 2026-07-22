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Yossra Fakir, nipote di Abderrahim: "Mio zio era una persona buona, un uomo con valori, con rispetto e con dignità"

Abderrahim Fakir "aveva 43 anni, era un lavoratore, un uomo che con impegno, sacrifici e dedizione aveva costruito il suo percorso, la sua cooperativa e la sua vita. Era una persona buona, un uomo con valori, con rispetto e con dignità. Era uno di quelli che lavorava e che non dava fastidio a nessuno che aiutava gli altri senza chiedere nulla in cambio". Lo spiega Yossra Fakir, la nipote del 42enne morto a Bologna, in un video fatto "per farvi capire chi era mio zio e per dare voce alla persona che è stata". "Sono qui per raccontare chi era davvero Abdrahim Fakir. È una vita, è una persona, è un uomo che ha lasciato un segno profondo in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo". "Oggi - continua la giovane - non permettiamo che venga ricordato solo per quello che è accaduto. Non permettiamo che il suo nome venga sporcato. Non permettiamo che la sua memoria venga cancellata o raccontata attraverso parole che non rappresentano la persona che era"