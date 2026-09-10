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11 settembre, le immagini a 25 anni dagli attacchi

La Nato commemora domani, venerdì 11 settembre, il 25esimo anniversario degli attacchi terroristici del 2001 negli Stati Uniti. Al memoriale dell’11 settembre e dell’Articolo 5, nel quartier generale dell’Alleanza, parteciperanno la vice segretaria generale Radmila Shekerinska, l’incaricato d’Affari della missione Usa presso la Nato Scott Oudkirk e il rappresentante militare americano nel Comitato militare, il generale William D. “Hank” Taylor.

Alla cerimonia saranno presenti anche i rappresentanti permanenti dei Paesi alleati e personale diplomatico, militare e internazionale. Alle 14.46, ora del primo attacco alla Torre Nord del World Trade Center, sarà osservato un minuto di silenzio. Sono previsti brevi interventi commemorativi. In memoria delle vittime e dei militari caduti negli anni successivi, le bandiere saranno issate a mezz’asta al quartier generale Nato, al comando Aco di Mons, in Belgio, e all’Act di Norfolk, in Virginia.