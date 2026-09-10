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Trump promette: "5mila dollari a tutti gli americani se vinciamo alle midterm"

Cinquemila dollari a ogni adulto americano se i repubblicani manterranno il controllo del Congresso. È la promessa con cui Donald Trump ha chiuso la prima giornata della convention di metà mandato di Dallas e ha trasformato l’appuntamento in un grande comizio per mobilitare gli elettori in vista del voto del 3 novembre.

Durante un discorso durato quasi due ore, il presidente Usa ha lanciato il «dividendo Trump», mettendosi al centro della campagna elettorale in un momento particolarmente delicato per il partito: i sondaggi registrano un forte calo del gradimento del presidente e i repubblicani rischiano di perdere il controllo di almeno uno dei due rami del Congresso.

Non è chiaro come funzionerebbero i pagamenti da 5 mila dollari, né se la misura sarebbe legalmente praticabile.

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