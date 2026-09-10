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Apple lancia iPhone Duo, il melafonino pieghevole presentato a Cupertino

Apple presenta iPhone Duo, il primo iPhone pieghevole della sua storia, con un prezzo di partenza di 1.999 dollari. Il dispositivo, svelato a Cupertino nel primo grande evento guidato dal nuovo Ceo John Ternus, sarà disponibile in preordine dal 16 ottobre e nei negozi dal 23.

Aperto, iPhone Duo offre un display interno da 7,6 pollici, mentre quello esterno misura 5,4 pollici. Apple lo definisce l’iPhone più sottile mai realizzato. La struttura è in titanio di grado 5 e utilizza una nuova cerniera di precisione. A bordo ci sono il chip A20 Pro, una camera di vapore per la gestione termica e un’architettura a doppia batteria.

iOS 27 è stato adattato al doppio schermo e al multitasking, con nuove funzioni di Apple Intelligence e Siri AI. Per Ternus si tratta del “cambiamento più radicale dell’iPhone dal modello originale”, pensato per superare l’effetto di “due telefoni attaccati insieme” dei pieghevoli già sul mercato.